Турецкая актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть Анну Каренину

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заявила о желании перевоплотиться на экране в Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого, сообщает theGirl .

Ранее стало известно, что турецкая актриса впервые прилетела в Россию, чтобы представить фильм «Оставь это ветру». Вместе с Эрчел в Москву прибыл ее партнер по проекту, актер Барыш Ардуч.

Звезды посетили пресс-конференцию, в ходе которой рассказали, каких героев хотели бы сыграть. Так, Эрчел призналась, что ей интересен образ Анны Карениной. По словам актрисы, эта героиня привлекает ее своей непростой судьбой.

Эрчел отметила, что хотела бы сыграть роль Карениной в экранизации.

Ардуч же отметил, что с удовольствием перевоплотился бы в Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».