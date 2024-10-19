Тульская археологическая экспедиция воссоздала важный славянский обряд VII века

Специалисты Тульской археологической экспедиции сумели восстановить важный славянский обряд, который проводили члены раннеславянской общины VII–VIII веков на городище Гора Услань в память об усопших или тех, кто не вернулся домой, пишут РИА Новости .

Для ученых VII век является самым загадочным, поэтому воссозданный обряд можно считать сенсационным. Эпоха, когда создавалось ядро будущего Древнерусского государства, мало изучена, а сделанная находка поможет узнать о том времени больше.

Археологам удалось найти древние поминальные комплексы, которые представляют собой три каменные насыпи. Предполагается, что сооружения находились недалеко от поселений. Их использовали, когда нужно было провести поминальный обряд по тем, кто погиб или не вернулся домой по разным причинам. Такие комплексы крайне сложно найти, под слоем земли их не видно, поэтому пока неизвестно, сколько вообще таких комплексов существует.

Поминальные комплексы были куполообразными с округлой формой. Их выкладывали крупными камнями с диаметром около трех метров и в высоту около полуметра.

«Под этими выкладками в центре располагалось кострище и небольшое количество вещей, которые, вероятно, принадлежали тем людям, которым были посвящены эти комплексы. Это не могильники, ни в одном из этих комплексов не было обнаружено человеческих останков. Эти сооружения были направлены исключительно на поминальную обрядность. Вероятно, они были посвящены соплеменникам, которые не вернулись с военного похода или погибли где-то вдалеке от дома. Вероятно, этим объясняется то, что под этими каменными выкладками было очень мало личных вещей», — рассказал научный сотрудник отдела археологических исследований государственного музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов.

Уточняется, что в поминальном комплексе также нашли останки конского черепа и жертвенный камень. Предполагается, что эти предметы использовали в ритуальных целях.