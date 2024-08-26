Цирковое представление для детей участников СВО провели в Мытищах

На арене выступали дрессированные животные: персидский леопард, чёрная пантера, американская пума, сибирские хаски и померанские шпицы. Веселье и смех, акробаты и клоуны — на два часа семьи с детьми очутились в беззаботном мире, где улыбки на лицах — единственная правильная реакция на происходящее. Никто ушел разочарованным. Юные зрители насладились мастерством артистов. А взрослые, хоть и ненадолго, отвлеклись от насущных проблем. «Сегодня к нам пришли 25 детей участников специальной военной операции, уверен, они получат дополнительные положительные эмоции», — отметил директор цирка шапито Евгений Колесников. Дети и взрослые остались в восторге от представления, особенно им запомнились номера с дикими животными, воздушными гимнастами и акробатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.