Церемония прощания с Людмилой Гавриловой состоится 29 сентября

Проводить в последний путь актрису Людмилу Гаврилову можно будет в понедельник. Прощание пройдет в Николо-Архангельском крематории в столице, сообщила в соцсети «ВКонтакте» актриса Евгения Шевченко.

Церемония начнется в 11:00. Николо-Архангельский крематорий находится по адресу: улица Окольная, 4. Тело актрисы будет кремировано.

Гаврилова скончалась 24 сентября. Ей было 73 года. Актриса прославилась благодаря ролям в таких кинолентах, как «Мимино», «Глухарь», «Такова жизнь» и т. д. В 2007 году она получила звание заслуженной артистки РФ.

За несколько дней до смерти звезду госпитализировали. У нее были проблемы с сердцем и цирроз печени. Точная причина смерти не раскрывается.

