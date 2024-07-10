Трогательные кадры: вдова Шатунова показала фото певца с новорожденным сыном
Жена покойного Шатунова выложила в Сеть архивную семейную фотографию
Фото - © t.me/shatunovfamily
Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана опубликовала трогательное архивное фото своего мужа с их новорожденным малышом, сообщает Life.ru.
Снимок датирован 2006 годом, когда у пары родился сын. На фото Юрий Шатунов спит рядом с люлькой, где находится его новорожденный наследник Дэннис.
Юрий присутствовал на родах и поддерживал жену. Как отмечается, артист перерезал пуповину и первым взял ребенка на руки.
Комментарии к фото наполнены благодарностью слушателей и трогательными словами.
Юрий Шатунов умер ночью 23 июня 2022 года от инфаркта. Исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» скончался в возрасте 48 лет.