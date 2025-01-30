Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет летом 2025 года

Компания Netflix подтвердила, что третий сезон популярного сериала «Игра в кальмара» выйдет 27 июня 2025 года. Он станет финальной частью картины, сообщается на сайте «Кинопоиск».

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря минувшего года. Сериал стал одним из самых ожидаемых в 2024 году.

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