Reuters: оперу про Трампа и Зеленского поставили в Гонконге

Оперу про американского президента Дональда Трампа и его украинского коллегу Владимира Зеленского поставили в Гонконге, сообщает агентство Reuters .

Шоу «Трамп — близнец президента» было показано в Гонконге 5 июня во время телефонного разговора президента Соединенных Штатов и председателя КНР Си Цзиньпина.

Премьера комедийного спектакля, написанного драматургом Эдвардом Ли, состоялась в 2019 году. С тех пор в сюжет трижды вносились изменения. В последней версии была добавлена сцена, в которой Трамп и Зеленский ведут переговоры в Белом доме.

В основе сюжета спектакля лежит сон дочери американского лидера Иванки Трамп. В этом сне у ее отца есть брат-близнец по имени Чуань Пу, который живет в Китае. Когда Трамп оказывается похищен инопланетянами с Марса, Иванка просит Чуаня на один день притвориться президентом США.

Актеры играют на фоне фотографий реальных событий. На сцене актер в роли Трампа высмеивает наряд Зеленского и стреляет в него из водяного пистолета.

Ранее официальный представитель американского госдепа Тэмми Брюс заявила, что переговоры Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина стали частью дипломатических усилий США по урегулированию украинского конфликта.