Только Кубанский казачий хор пел на немецком на день рождения экс-канцлера Германии

«Это было уже давно, у Герхарда (Герхард Шредер, бывший федеральный канцлер германии – ред.) был день рождения. Он пригласил, я приехал», - сказал Путин.

По рассказу президента, был небольшой концерт, и все коллективы исполняли песни на английском языке.

«Даже хор девочек Ганновера пел на английском. Но был один коллектив, который пел на немецком – это Кубанский казачий хор, который я привез с собой. Более того, для меня это была полная неожиданность. Я у них спросил: «откуда вы это знаете?». Они мне сказали: «из уважения к немцам, из уважения к нашим хозяевам, к принимающей стороне, мы выучили по дороге и пели на немецком языке, в том числе и песни того региона, где мы находились», - рассказал глава российского государства.

Потом, по словам Путина, многие к нему подходили в перерыве и говорили: «Нам стыдно, что только русские казаки пели на немецком».

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.