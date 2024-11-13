TMZ: знаменитости, связанные с P. Diddy, платят его жертвам за молчание

Звезды платят жертвам рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, опасаясь, что те раскроют их связь с исполнителем, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Американский певец Рэй Джей заявил, что с ним связались некоторые знаменитости. Они так напуганы скандалом с P. Diddy, что решили заплатить его жертвам за молчание. В ответ звезды попросили не раскрывать их связь с рэп-исполнителем.

Ранее против Комбса было подано шесть новых исков. В них впервые упоминаются другие звезды, принимавшие участие в скандальных вечеринках рэпера.

В адрес этих знаменитостей также прозвучали обвинения в предполагаемых домогательствах. Имена фигурирующих в деле звезд не разглашаются.

P. Diddy обвиняется в сексуальном насилии, домогательствах, изнасилованиях и т. д. Предварительно, эти преступления были совершены во время его вечеринок в 2000–2022 годах.