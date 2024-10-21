Знаменитость обвинили в групповом изнасиловании ребенка вместе с P. Diddy

Против продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, подали шесть новых исков — от трех мужчин и трех женщин. В заявлениях впервые звучат обвинения в адрес других знаменитостей, которые участвовали в «белых вечеринках» Дидди. Одну из звезд обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, которую «накачали» наркотиками, вместе с Комбсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Одна из истиц заявила, что Дидди и другой известный гость его вечеринок изнасиловали ее в 2000-м году. На тот момент заявительнице было 13 лет. По словам истицы, на вечеринке она употребила напиток и захотела спать, после чего уединилась в комнате. Далее к ней зашел Комбс и еще двое неназванных селебрити.

В иске говорится, что P. Diddy изнасиловал 13-летнюю девочку, после чего над ней надругался другой именитый гость продюсера.

«Впервые среди все возрастающих судебных разбирательств в отношении Комбса упоминаются, а также обвиняются в участии в предполагаемых домогательствах в одном из исков и другие звезды, однако их имена не называются», — сообщил американский телеканал со ссылкой на судебные документы.

P. Diddy обвиняется в сексуальном насилии, домогательствах, изнасилованиях, побоях и противозаконном лишении свободы. Американские правоохранители считают, что Шон Комбс совершал преступления с 2000 по 2022 годы. Все происходило на скандальных «белых вечеринках» продюсера, полагают силовые структуры США.