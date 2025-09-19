Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

В совместном заявлении пара подчеркнула, что рассталась «с огромным уважением и глубокой заботой друг о друге».

Отношения между Тимом Бертоном и Моникой Беллуччи подтвердились в 2023 году, когда в СМИ появились фотографии с их свидания. Позже в интернете распространились кадры, на которых они целуются.

Для Моники это не первый значимый разрыв отношений. У нее двое детей от брака с французским актером Венсаном Касселем, который длился 14 лет и завершился в 2013 году. До встречи с Беллуччи Бертон долго был в отношениях с британской актрисой Хеленой Бонем Картер. У них также двое общих детей.

