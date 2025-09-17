Экс-супруга шеф-повара Ивлева Мария судится с ним из-за алиментов на дочь

Экс-супруга шеф-повара Константина Ивлева Мария подала в суд на мужчину, чтобы размер выплачиваемых им алиментов на дочь увеличили. Она считает, что бывший муж якобы скрывает свои доходы, сообщает The Voice Mag .

Мария и Константин были в браке 23 года. У пары есть общие сын Матвей, родившийся в 1999 году, и дочь Маша. Ей 11 лет.

Экс-супруга Ивлева подняла тему алиментов минувшим летом. Она говорила о долге по ним со стороны Константина в размере 19 млн рублей.

Ивлев, по словам Марии, выплатил 11,5 млн. Однако оставшиеся деньги не вернул.

Когда Мария подняла тему алиментов в публичном пространстве, мужчина полностью погасил долг. Однако затем шеф-повар предоставил документ, указывающий, что в год зарабатывает 2 млн рублей. Она считает, что это могло быть сделано ради уменьшения размера алиментов на дочь.

Адвокат Марии подтвердила, что у Константина возникали проблемы с выплатой алиментов. Во время развода пара подписала соглашение об оплате. Но шеф-повар якобы периодически нарушает условия по вопросам выплаты допсодержания на дочь. В связи с этим Мария идет к приставам и в суд. Погашения приходят после того, как долг будет рассчитан, а соответствующее назначение выдаст суд.

Если учитывать индексацию, размер алиментов якобы должен был стать больше. Но делать ее Мария не предлагала.

Как она утверждает, Ивлев мог скрывать размер доходов на протяжении двух лет. Поэтому женщина решила обратиться в суд. Заседание может пройти 28 октября.