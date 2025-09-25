Телеведущую Дану Борисову заставили отдать долг коллекторам
Коллекторы истребовали долг у телеведущей Даны Борисовой через суд
Столичный суд взыскал долг с телеведущей Даны Борисовой в адрес коллекторской компании «Столичное АВД». Об этом ТАСС рассказали в суде.
Сумма, которую должна телеведущая коллекторам, не разглашается.
Такое решение принял мировой судья. Судебный приказ может быть вынесен им в том случае, если размер долга до 500 тыс. рублей.
Следовательно, Борисова должна сумму не более полумиллиона рублей.
Ранее у звезды возник конфликт с дочерью. Полина Борисова хотела устроиться работать на телевидение.
