Телеведущую Дану Борисову заставили отдать долг коллекторам

сегодня в 16:46

Коллекторы истребовали долг у телеведущей Даны Борисовой через суд

Столичный суд взыскал долг с телеведущей Даны Борисовой в адрес коллекторской компании «Столичное АВД». Об этом ТАСС рассказали в суде.

Сумма, которую должна телеведущая коллекторам, не разглашается.

Такое решение принял мировой судья. Судебный приказ может быть вынесен им в том случае, если размер долга до 500 тыс. рублей.

Следовательно, Борисова должна сумму не более полумиллиона рублей.

Ранее у звезды возник конфликт с дочерью. Полина Борисова хотела устроиться работать на телевидение.

