Телеведущий Познер представит новый проект на Первом канале

Журналист Владимир Познер вновь начнет работать на Первом канале. У него будет новый проект, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Стало известно название шоу Познера. Оно будет именоваться «Турецкая тетрадь».

Детали проекта и того, кто в нем будет участвовать помимо Познера, не приводятся. Также неизвестны и даты запуска «Турецкой тетради» в эфир.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Познер остается патриотом России. При том, что он может относиться к политике страны по-разному.