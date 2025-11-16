Телеведущий Дибров отметил день рождения на Бали после скандала с ширинкой

Телеведущий Дмитрий Дибров покинул РФ после появления видео, на котором он рядом с авто стоит с расстегнутой ширинкой. Он отправился на отдых на Бали, сообщает Mash .

Источник в окружении 65-летнего мужчины рассказал, что празднование дня рождения в Москве было отменено. Его отметили за границей.

По данным Mash, телеведущий хочет, чтобы о скандале все забыли, и это не сказалось на его работе на телевидении, корпоративах и рекламных контрактах. Дибров собирается приехать в РФ в двадцатых числах ноября.

Видео с, предположительно, Дибровым появилось 10 ноября. На нем телеведущий был запечатлен с торчащим из ширинки голым половым органом. Запись могли снять летом.

