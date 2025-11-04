Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

Известный 76-летний телеведущий и актер Юрий Николаев внезапно почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из столичных больниц, об этом сообщает Telegram-канал «112» .

Самочувствие артиста ухудшилось в его квартире, после чего медики приняли решение о его немедленной госпитализации. Как известно, Юрий Николаев уже довольно давно борется с серьезным недугом.

Широкой публике Юрий Александрович знаком прежде всего как ведущий таких популярных программ, как «Утренняя звезда», а также шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами».

Ранее сообщения о госпитализации Николаева появлялись в конце октября. Тогда телеведущий рассказал, с чем был связан его визит в больницу.

