Театральный коллектив Подмосковья стал лауреатом международного фестиваля-конкурса

Коломенский театральный коллектив «Веснянка», который с сентября 2024 года базируется во Дворце культуры «Цементник», стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «Народный артист». Масштабное культурное событие прошло в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коломенцы представили на суд жюри номер «Любовь, надежда и вера» в номинации «Театральное искусство». Выступление произвело сильное впечатление, и коллектив был удостоен диплома фестиваля I степени, а руководитель «Веснянки» Алексей Буряков — отдельно отмечен благодарственным письмом организаторов.

«Занятия в театре «Веснянка» дают участникам уникальную возможность развить множество навыков. Импровизация, пластика, ораторское искусство — все это помогает раскрыть творческий потенциал каждого, научиться уверенно выражать мысли и эмоции. Патриотическая направленность работы коллектива подчеркивает важность сохранения национальной идентичности и культурного наследия, что особенно ценно в современном мире», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Международный фестиваль-конкурс «Народный артист» проводится в рамках распоряжения президента России «О проведении Годов культуры России — Китая» и при поддержке министерства культуры РФ, а также в рамках плана сотрудничества России и Беларуси в сфере культуры и образования и в рамках Года семьи — 2024.

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