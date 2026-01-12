Театр «Русский балет» провел 18 гастрольных спектаклей в Крыму в январе

Московский областной театр «Русский балет» с 2 по 11 января дал 18 спектаклей в городах Крыма, которые посетили более 11 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 2 по 11 января Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева провел гастроли в городах Крыма. Артисты выступили в Феодосии, Ялте, Евпатории, Керчи, Симферополе и Севастополе. За время гастролей состоялось 18 спектаклей, которые посетили свыше 11 тысяч человек.

Зрителям была представлена балетная сказка «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского в авторской редакции Вячеслава Гордеева. Главные партии исполняли Гликерия Мурашкина, Георгий Сорокин, Екатерина Нечаева, Фарходжон Камолов, Владислав Позднышев и Дарья Капишникова. Партию Дроссельмейера исполнил Антон Косинов. На всех выступлениях присутствовала педагог Масами Чино.

Театр «Русский балет» более десяти лет регулярно выступает в крымских городах. Артисты уже получили приглашение на новые гастроли в марте, где планируют выступить с симфоническим оркестром Крымской филармонии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.