Театр «Русский балет» из Подмосковья завершил новогодние гастроли на юге России

Московский областной театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева с 6 по 12 января провел гастрольный тур по городам юга России, собрав более 11 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 6 по 12 января артисты Московского областного государственного академического театра «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева выступили на сценах городов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Коллектив представил девять показов балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в постановке художественного руководителя театра, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Показы прошли в Северо-Кавказской филармонии им. В.И. Сафронова в Кисловодске, сочинском Летнем театре, комплексе «Геленджик-Арена», ставропольском Дворце детского творчества, Доме офицеров Ростова-на-Дону и Городском театре Анапы. Завершились гастроли выступлением на сцене Театра драмы им. М. Горького в Краснодаре.

Главные партии исполнили лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева и Алла Валиева. В роли Принца-Щелкунчика выступил заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев. В партии Дроссельмейера дебютировал Сергей Махров, а роль Мышильды впервые исполнил Алексей Рыбин. Все спектакли прошли с аншлагами.

Театр совместно с принимающей стороной уже разработал новый гастрольный маршрут. В марте артисты «Русского балета» вновь отправятся на юг России с балетом «Лебединое озеро» П.И. Чайковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.