Театр «Русский балет» им Гордеева 17 октября покажет спектакль «Жизель» в Москве

17 октября в культурном центре «Строгино» в Москве Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева представит балет «Жизель» на музыку французского композитора А. Адана. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцену культурного центра выйдут заслуженные артисты России и Московской области, лауреаты международных конкурсов. В заглавной партии — солистка Дарья Капишникова, в партии Альберта — заслуженный артист России Дмитрий Котермин. Партию Ганса исполнит ведущий солист Георгий Сорокин, Мирты, предводительницы виллис — лауреат международных конкурсов Алена Таценко. Вариацию двойки виллис исполнят — заслуженная артистка Московской области Дарья Логинова и лауреат международных конкурсов Екатерина Макеева.

К спектаклю артистов подготовили заслуженные артисты России Ольга Коханчук и Светлана Устюжанинова.

В театре «Русский балет» балет «Жизель» был поставлен в 1991 году в редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, который, будучи премьером Большого театра, считался одним из лучших исполнителей партии Альберта. Эта постановка более тридцати лет украшает репертуар театра.

Мировое признание театру «Русский балет» принесли не только шедевры классической хореографии и виртуозное исполнительское мастерство, но и авторские постановки Вячеслава Гордеева. Театр награжден национальной театральной премией имени Федора Волкова — основателя русского театра, а также удостоен приза «Лучший балетный коллектив Европы» Ассоциации западноевропейских импресарио.

7 октября прошли гастроли Московского областного академического театра «Русский балет» им. В. М. Гордеева в Рязани на сцене Областного театра драмы. Выступление собрало свыше 700 зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.