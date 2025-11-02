Театр «Кашемир» приглашает на постановку о Марлен Дитрих

В новом сезоне московский театр «Кашемир» представит зрителям спектакль о легендарной актрисе и певице Марлен Дитрих с народной актрисой РФ Анной Якуниной в главной роли.

«Это не первая биографическая пьеса Дитрих. Принцип таков — должен быть взят какой-то фрагмент из жизни, а не пересказ от момента рождения до смерти — это неинтересно. Тот фрагмент, который я выбрал, касается визита Дитрих в СССР, ее концерты в Москве и Ленинграде, которые состоялись летом 1964 года», — сообщил журналистам драматург Влад Васюхин.

Автор пьесы добавил, что работа над произведением была весьма увлекательная. Васюхин обратился ко множеству архивов и видеозаписей, в том числе к зарубежным источникам.

Также драматург отметил, что зрителям будет интересна постановка, но не стал углубляться в подробности.

«Я скажу, что с огромным счастьем и азартом пускаюсь в историю, которую сегодня озвучивает театр „Кашемир“. Театр — это прежде всего команда, а найти свою команду — всегда счастье. Перед нами стоит большой вызов, театральная аудитория молодеет. На спектакли приходят очень молодые люди, даже пятнадцатилетние. Многие из них не знают, кто такая Марлен Дитрих, и мы должны им рассказать о ней, так чтобы было интересно», — добавила Якунина.

Ранее театр «Кашемир» открыл свой третий сезон постановкой «Москва — Петушки» по мотивам одноименного произведения писателя Венедикта Ерофеева.

