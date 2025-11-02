Московский театр «Кашемир» открыл свой третий сезон

«Театр „Кашемир“ открывает свой третий сезон, за это время мы выпустили пять спектаклей, четыре из которых вошли в наш постоянный репертуар. В целом в нашем портфеле порядка 12 спектаклей. Этот сезон мы проведем во „Дворце на Яузе“. Третий сезон мы открываем премьерой, репертуар сформирован. Нам есть, что показать», — сказал генеральный продюсер театра «Кашемир» Андрей Черкасов.

Арт-директор театра «Кашемир» Ирина Левакова отметила, что репертуар пополнился значительным количеством постановок. В их числе «Без Есенина» режиссера Дмитрия Сердюка — этот спектакль 1 ноября отмечает год своей премьеры. Также в этот день зрители увидели театральную постановку «Москва — Петушки», которую поставил Федор Малышев.

Многочисленные зрители премьеры увидели спектакль, повествующий о путешествии Венечки из Москвы в город Петушки с актером Иваном Добронравовом в главной роли. Также в постановке принимали участие актеры Григорий Данцигер, Галина Кашковская, Михаил Крылов, Анатолий Анциферов и другие.

Произведение описывает путешествие героя на пригородной электричке. В ходе поездки Венечка выпивает с попутчиками и начинает терять ощущение пространства и времени.

Ознакомиться с ближайшей датой проведения спектакля и афишей можно на официальном сайте театра «Кашемир».

