Театр Ермоловой опроверг слухи о тяжелый болезни Олега Меньшикова

Начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Ксения Дремова рассказала, что народный артист России Олег Меньшиков не страдает онкологией, сообщает NEWS.ru .

Она опровергла слухи о болезни артиста, заявив, что Меньшиков отлично себя чувствует. Дремова охарактеризовала распространяемую информацию как полную чепуху и подчеркнула, что актер в хорошей форме как физически, так и эмоционально.

Все театральные постановки с его участием проходят в запланированном порядке. Также Ксения Дремова отметила, что такие слухи не соответствуют действительности и не имеют оснований. Она призвала не верить подобным недостоверным сообщениям и уверила поклонников Олега Евгеньевича, что с ним все в порядке.

«Например, завтра он выйдет на сцену. Это чушь и бред, который не имеет ничего общего с реальностью», — заявила она.