Татьяна Буланова назвала нулевые золотой эпохой шоу-бизнеса

Певица Татьяна Буланова призналась, что с теплом вспоминает 2000-е годы и считает их особым периодом для российской музыки, сообщает Общественная Служба Новостей .

Артистка рассказала, что часто ностальгирует по нулевым. По ее словам, именно в начале 2000-х российский шоу-бизнес начал развиваться по собственному пути, а музыкальная индустрия переживала подъем.

«У нас начали писать качественные песни, снимать очень крутые видеоролики, клипы. Многие хиты тех времен звучали как-то по-особенному. Ты иногда переслушиваешь песни тех времен и задумываешься, почему сейчас нет таких хитов. Получается, что нулевые по праву можно назвать золотой эпохой российской музыкальной индустрии», — сказала Буланова.

Певица отметила, что тот период запомнился отсутствием ограничений и ощущением новизны. По ее словам, в магазинах тогда появлялись новые товары и продукты, что усиливало чувство перемен.

Буланова добавила, что ее главные хиты были написаны именно в начале 2000-х, поэтому воспоминания о том времени остаются для нее особенно теплыми.

