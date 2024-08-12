Танцуют все: кузбассовцы исполнили бачату, сальсу и ча-ча-ча под открытым небом

В Кемерове, недалеко от Драмтеатра, состоялся необычный танцевальный вечер под открытым небом. Все желающие могли попробовать свои силы в бачате, сальсе и ча-ча-ча, сообщает «Сiбдепо» .

Очевидцы поделились видеороликами с мероприятия в Сети. На кадрах видно, что в танцах участвовали как молодежь, так и взрослые жители города. Тех, кто любит зажигательные ритмы, не подвела погода: вечер выдался теплым, и солнце радовало своими лучами.

«Это прекрасно. Не каждый день увидишь, как люди танцуют под открытым небом», — рассказала местная жительница.

Ранее в Междуреченске в Кемеровской области подростки организовали свой «танцевальный вечер» на крыше торгового центра «Праздничный», что вызвало негативную реакцию у некоторых пользователей.