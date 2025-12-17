сегодня в 17:23

Танцевальный клуб из Раменского выступил в Кремлевском дворце на церемонии премий

Танцевальный клуб «Империя» из Раменского городского округа принял участие в ежегодной церемонии вручения премий «Марка №1 в России» и «Народная марка» в Государственном Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Танцевальный клуб «Империя» из КДЦ «Софьинский» выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца в рамках церемонии вручения премий «Марка №1 в России» и «Народная марка». Коллектив исполнил номер вместе с артистом Лешей Янгером.

Руководителем клуба является Елена Александровна Черных. Участники также выступили на одной сцене с известными артистами российской эстрады, среди которых SНАМАN, Татьяна Куртукова, Макс Лидов, Согдиана, Татьяна Буланова, Руслан Алехно, Этери Бериашвили и группа «Сентябрь».

Организаторы отметили высокий уровень мастерства коллектива. Для танцевального клуба «Империя» и его руководителя участие в таком масштабном событии стало значимым этапом в творческом развитии.

