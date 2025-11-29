Танцевальная студия из Котельников получила награды на международном фестивале-конкурсе

Образцовый коллектив «Студия современного танца „Гротеск“ из городского округа Котельники принял участие в международном фестивале-конкурсе „Наследники талантов“. Конкурс проходил с 14 по 16 ноября в городе Санкт-Петербурге, объединив талантливых танцоров и хореографов со всей России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам конкурса «Гротеск» стал трижды Лауреатом 1 степени за номера «Вот так улов!», «Нити», «Высшая степень притворства», а также получил Специальную Номинацию «За сценическую выразительность» и сертификат на 5 бесплатных пакетов участников (с проживанием в отеле «Сочи Парк») на Международном хореографическом фестивале-конкурсе «Наследники талантов» в апреле 2026 года в Сочи.

«Эта поездка стала для нас ярким и вдохновляющим событием! Мы вернулись с множеством наград и приятных сюрпризов. Мы счастливы, что можем делиться нашей хореографией и получать обратную связь от таких профессионалов своего дела. Это невероятный опыт, который вдохновляет нас на новые свершения и творческие достижения! Мы благодарим всех, кто поддерживал нас на этом пути!» — рассказала руководитель студии Татьяна Николаевна Архипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.