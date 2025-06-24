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Талызину похоронили в Москве рядом с Тальковым, Самойловым и Розовым

24 июня в Москве состоялась церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище, сообщает SHOT .

Траурная церемония прошла в театре им. Моссовета. Там звезда служила с 1958 года.

На прощании с Валентиной Илларионовной присутствовали Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Анатолий Васильев, Любовь Руденко и другие. На выходе из театра гроб звезды одарили аплодисментами.

Могила актрисы на Ваганьковском кладбище находится рядом с музыкантом Игорем Тальковым, актером Евгением Самойловым и сценаристом Виктором Розовым.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась 21 июня, ей было 90 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала онкология.

В последний раз актриса выходила на сцену театра Моссовета 9 мая. Она приняла участие в концерте в честь 80-летия Победы. Также в августе должен был состояться спектакль «Пиковая дама», в котором играла Валентина Илларионовна.