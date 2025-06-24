Талызину похоронили в Москве рядом с Тальковым, Самойловым и Розовым
Фото - © Архипова Екатерина / Фотобанк Лори
24 июня в Москве состоялась церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище, сообщает SHOT.
Траурная церемония прошла в театре им. Моссовета. Там звезда служила с 1958 года.
На прощании с Валентиной Илларионовной присутствовали Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Анатолий Васильев, Любовь Руденко и другие. На выходе из театра гроб звезды одарили аплодисментами.
Могила актрисы на Ваганьковском кладбище находится рядом с музыкантом Игорем Тальковым, актером Евгением Самойловым и сценаристом Виктором Розовым.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась 21 июня, ей было 90 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала онкология.
В последний раз актриса выходила на сцену театра Моссовета 9 мая. Она приняла участие в концерте в честь 80-летия Победы. Также в августе должен был состояться спектакль «Пиковая дама», в котором играла Валентина Илларионовна.