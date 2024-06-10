Талибы* посетили образовательный форум Минпросвещения в Казани

Представители «Талибана»* приехали на образовательный форум «Формируя будущее», который состоялся в Казани, сообщает РИА Новости .

На форуме талибы* осмотрели анатомический стол «Пирогов», который помогает ученикам школы познакомиться со строением человека. Как заявил разработчик, такие столы уже появились примерно в 200-300 российских учреждениях образования.

Форум «Формируя будущее» стартовал в Казани в понедельник и завершится 11 июня. Он нацелен на демонстрацию успехов суверенной системы образования в РФ. В рамках мероприятия представят опыт организации учебного процесса.

Ранее глава Российского делового центра Рустам Хабибуллин заявил, что Афганистан нуждается в грамотных кадрах в промышленности, соцучреждениях, при организации обучения молодежи. Ему в этом помогает РФ.

* Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.