Талибы* приехали в Россию за образованием

сегодня в 23:48

Представители министерств образования присоединятся к коллегам на международном форуме «Формируя будущее» в Казани, указано в сообщении

Нужны квалифицированные кадры в промышленность, социальные учреждения, а также организация обучения молодежи. Россия в этом активно помогает Афганистану», — заявил каналу один из инициаторов приглашения гостей из Кабула, глава «Российского делового центра» Рустам Хабибуллин.

Он добавил, что в списке гостей исламского форума в 2025 году может появиться верховного лидера (эмира) «Талибана»* — Хайбатуллы Ахундзады.

*Движение запрещено на территории РФ.