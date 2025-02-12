Сын Стриженова рассказал о последних словах отца

Сын народного артиста СССР Олега Стриженова, Александр, вместе с женой посетил храм Святителя Николая. Там он попрощался с папой и раскрыл его последние слова перед смертью, сообщает « Жизнь ».

Александр плакал, когда вспоминал последнее заявление Олега Стриженова. В тот момент случилась ситуация, которую они пытались оттянуть на протяжении длительного времени.

«Мы всей семьей приехали его навещать, он проснулся, сказал: «Анечка, открой, пожалуйста, дверь. Мама, мама придет». Ну вот пришла мама и забрала», — отметил Александр.

В 14:00 состоится траурное мероприятие на Троекуровском кладбище. Там мужчину похоронят недалеко от могилы актрисы Анастасии Заворотнюк.

Олег Стриженов умер 9 февраля в больнице в возрасте 95 лет. 7 февраля он попал в госпиталь с подозрением на инсульт. Многие знакомы с артистом по ролям в фильмах «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Овод».