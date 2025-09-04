Сын Эрнеста Хемингуэя умер в возрасте 97 лет

На 98-м году жизни скончался писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Мужчина умер 2 сентября в своем доме в городе Бозмен, штат Монтана. Причина смерти не разглашается.

Патрик родился в 1928 году в Канзас-Сити и был вторым сыном знаменитого американского писателя. Он пошел по стопам своего отца, почти всю свою жизнь посвятил литературе.

Патрик часто путешествовал с родителями в детстве, а когда вырос, много лет жил в Африке, работал гидом и завершал мемуары Хемингуэя-старшего о сафари. Также он контролировал значительную часть интеллектуальной собственности на имущество отца.

