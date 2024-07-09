Свыше 700 человек посетили фестиваль «Липец в Даровом» в Зарайске

В Зарайске 6 июля прошел IX литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом». Его посетили более 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С помощью реконструкторов и профессиональных артистов в Даровом удалось создать атмосферу русской деревни времен Достоевского. Всех желающих обучали навыкам и ремеслам, без которых жизнь в деревне XIX века не представлялась возможной: ткачеству, гончарному мастерству, плетению из лыка и лозы, кузнечному делу. Гости фестиваля познакомились с исторической кулинарией и узнали рецепты блюд того времени. Автор проекта «Литературное варенье» Светлана Колесникова рассказала и показала, как варили варенье в русских усадьбах.

Выпускники театрального института им. Б. Щукина и Российского государственного института сценических искусств в рамках литературной программы читали письма родителей Ф. М. Достоевского. О жизни и творчестве великого писателя рассказала ведущий научный сотрудник музейного центра «Московский дом Достоевского», доктор филологических наук, профессор Валентина Васильевна Борисова. Актер театра и кино Максим Щеголев, специальный гость фестиваля, показал программу «Двенадцать писем Достоевского».

Музыкальную программу фестиваля составили выступления фольклорного ансамбля «Рось» и мужского хора «Век». Балаганный театр с кукольным Петрушкой продемонстрировал, как развлекали простой народ в позапрошлом веке. Для маленьких гостей мероприятия провели творческие мастер-классы. Кроме того, детей и взрослых учили играть в игры, популярные среди крестьянских детей времен детства и юности Достоевского.

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