Свыше 7 тыс человек Подмосковья посетили театральный фестиваль «Учитель и ученики»

В Богородском городском округе 19 июня прошла торжественная церемония закрытия первого театрального фестиваля «Учитель и ученики», посвященного творчеству Петра Фоменко. Гостями фестиваля стали свыше 7 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проходило в Ногинске с 14 по 19 июня. Участниками, гостями и педагогами фестиваля стали театральные деятели, среди которых ректор ГИТИСа Григорий Заславский, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, народная артистка РФ Галина Тюнина, заслуженный артист РФ Кирилл Пирогов. Свои постановки зрителям представляли театральные коллективы со всей страны.

На сцене свое мастерство продемонстрировали артисты из Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля, Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, Академического русского театра имени Е.Вахтангова из Владикавказа, Мастерской Петра Фоменко, а также Театрального института имени Бориса Щукина.

На фестивале работало пять программ: основная (театральная), образовательная, выставочная, городская и кинопрограмма. В ходе образовательного блока состоялись лекции и мастер-классы с известными деятелями театрального искусства. Образовательный блок возглавил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Его участниками стали молодые артисты, члены школьных и молодежных театральных студий из 21 города Российской Федерации.

«На шесть дней город погрузился в театральную атмосферу. Мы постарались реализовать разноплановую программу как для профессиональной аудитории — артистов, режиссеров, критиков, так и для всех наших зрителей. У нас состоялось 36 часов лекций и мастер-классов, свыше 15 часов спектаклей и 12 часов обсуждений», — рассказал художественный руководитель фестиваля Михаил Чумаченко.

В рамках программы открылись четыре выставки театральных художников, иллюстраторов скульпторов. Гостям выставок были представлены работы Александра Рукавишникова, Бориса Жутовского, Натальи Нестеровой. Евгения Додонова, Вадима Рындина, Василия Шухаева, Бориса Альмедингена.

Украшением фестиваля стали кинопоказы под открытым небом, посвященные жизни и творчеству Петра Фоменко.

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