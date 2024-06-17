Свыше 6 тыс человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Солнечногорске

В минувшие выходные в Солнечногорске прошел второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», зрителями которого стали более шести тысяч человек. За звание финалистов боролись десять команд и в этом году победу одержал танцевальный коллектив «Акцент», сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта все танцевальные коллективы получали комментарии от профессионального жюри: хореографа, заслуженного артиста России Егора Дружинина и хореографа и лидера направления locking в России Вовы Гудыма. Ведущей мероприятия стала актриса театра и кино Светлана Камынина.

«Проект губернатора «Город танцует в парках» в Солнечногорске — это один их самых ярких и долгожданных мероприятий летнего сезона. В этом году его зрителями стали более шести тысяч жителей и гостей муниципалитета. Я поздравляю с победой и выходом финал наш танцевальный коллектив «Акцент», выступление которых члены жюри во главе с Егором Дружининым признали лучшим. Надеюсь, финал для них будет не менее успешным!» — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Победителей городского этапа фестиваля «Город танцует в парках» ждет финальный гала-концерт, который состоится осенью. Всего за звание лучших будут бороться 30 команд.

После всех выступлений конкурсантов на центральной набережной состоялась концертная программа при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и мастер-класс от одного из лучших хореографов России.

Фестиваль «Город танцует в парках» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторы фестиваля — Министерство культуры и туризма Московской области и Московская областная дирекция по развитию парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.