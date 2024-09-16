Свыше 500 человек посетили премьеру спектакля «Русалочка» в Химках

В театре «Наш Дом» городского округа Химки провели премьеру детского спектакля «Русалочка», которую посетили более 500 жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости театра «Наш Дом» стали свидетелями сложной судьбы главной героини спектакля — Русалочки, которая обменяла морскую жизнь и свой хвост на пару человеческих ног, чтобы быть вместе с любимым принцем. Так, юные зрители погрузились в загадочную и сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Игру актеров дополнили яркие декорации, тематические костюмы и красочный грим в морской тематике.

Спектакль поставили по мотивам всемирно известной сказки детского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Зрителями театральной постановки стали как юные жители старше восьми лет, так и взрослые.

Театр работает уже 28 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Для них в репертуаре есть свыше 90 постановок на любой вкус.

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