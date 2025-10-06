Свыше 34 тыс человек посетили мероприятие «Парки. Осень. Заряжай» в Подмосковье

В выходные в 86 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай», приуроченное к 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина и началу осеннего сезона. Гости участвовали в парковых квестах, творческих мастер-классах, флешмобах «Танец осенних листьев», литературных встречах с местными писателями и других активностях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуево провел для гостей творческие мастер-классы, поэтические чтения «Читаем Есенина в парке» и флешмоб «Танец осенних листьев».

В парке «Городок» Рузы работала тематическая фотозона «Золотая пора Есенина», посетители участвовали в квесте «Парк тайн». Юные гости отправились в игровую зону и занимались в творческих мастер-классах. Мероприятие завершилось концертной программой «Осенние ноты».

В парке семейного отдыха Дубны состоялись литературные встречи, парковый квест и уроки пейзажной фотосъемки. Гости приняли участие в танцевальной программе и пленэре под открытым небом.

Городской парк Солнечногорска открыл двери музыкальной гостиной «Есенинская мелодия души» и творческой мастерской. Гости посетили маршрут чтения и послушали стихотворения Сергея Есенина, а также приняли участие в «Поэтической дуэли» по декламации стихов Есенина. Завершилось мероприятие концертной программой.

Центральный парк в Пушкино провел для гостей мастер-класс «Танец осенних листьев», а также лекторий «Жизнь Есенина». В завершении мероприятия для гостей выступил хоровой ансамбль «Клязьма».

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.