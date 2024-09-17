Свыше 3 тыс человек посетили фестиваль уличных артистов в Подмосковье

В парке Мира в городском округе Мытищи 14 сентября состоялся фестиваль уличных артистов «Цветная капуста». Его посетили более 3 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На фестиваль приехали артисты из Москвы, Липецка, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Казани, Мексики, Беларуси. Открытием праздника стало традиционное интерактивное шествие, в рамках которого участники прошли колонной по парку. В шествии с артистами приняли участие гости праздника, которые добавили к своему повседневному образу интересные атрибуты.

Организаторы фестиваля подготовили для гостей интересную программу. Так, в парке состоялись театральные спектакли, интерактивы, выступления фокусников и иллюзионистов, научные шоу и мастер-классы. Помимо этого, в рамках фестиваля состоялись музыкальные перфомансы, танцы и многое другое.

Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже в третий раз. Его целями являются знакомство гостей с талантами уличных артистов, а также погружение зрителя в культурную атмосферу для творческого роста и духовного развития.

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