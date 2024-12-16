Свыше 29 тыс человек посетили мероприятие «Парки. Баранки» в Подмосковье

В минувшую субботу в 90 парков Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Парки. Баранки», приуроченное к международному дню чая. Мероприятие собрало свыше 29 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках праздника были организованы предновогодние ярмарки, концерты, гуляния и другие активности. Всех желающих угощали чаем из самоваров на дровах и шишках, баранками и конфетами. В этот день в парках открылись новые Резиденции Деда Мороза.

Парк культуры и отдыха, г. о. Жуковский, порадовал юных посетителей игрой-квестом «Вместе с чаем не скучаем» и творческим мастер-классом по изготовлению праздничной открытки. В завершении праздника всех желающие приняли участие в мастер-классе по кадрили.

В детском городке «Сказочный», г. о. Красногорск, состоялись выставка чайных историй и Северное шоу. Дети и взрослые участвовали в открытии Резиденции Деда Мороза и получили предсказания от белой змеи-предсказательницы.

В парке «Елочки», г. о. Домодедово, открылась резиденция Деда Мороза, предновогодняя ярмарка и раус-зона с ряжеными персонажами и раздачей баранок. Взрослые и дети расписывали самовар на творческом мастер-классе вместе с профессиональным художником.

В Щелковском парке для гостей работала самоварная станция и предновогодняя ярмарка. Посетители участвовали в интерактивной программе «Народная хороводная», конкурсе варенья и веселых гуляниях. Особую атмосферу создал оркестр снеговиков у зоны теплого очага.

Парк «Свердловский», г. о. Лосино-Петровский, провел для гостей встречу с Морозом Ивановичем, ярмарку мастериц и мастер-класс по росписи баранок. Дети участвовали в квесте «Зимние дорожки» и зажигательной дискотеке.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.