Свыше 2,3 млн человек посетили мероприятия в парках Подмосковья в 2025 году

За 10 месяцев в парках Московской области прошло 29 общеобластных проектов, 352 уникальных и спортивных событий, более 35 тысяч мероприятий системного расписания. Также прошли 6 специальных проектов, организованных АНО «Мособлпарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Всего культурно-массовую программу в парках Подмосковья посетило более 2,3 млн человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 2025 году в Подмосковье завершился III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина, прошел I фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых, состоялись фестиваль брейкинга и хип-хопа «Область танцевальных искусств» и фестиваль современной культуры «Малевич». Помимо этого, гости парков Подмосковья посетили II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» и Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты». Мероприятия собрали более 107 тысяч человек соответственно.

Также в парках Московской области на регулярной основе проходят общеобластные мероприятия. В марте этого года более 350 тысяч человек отпраздновали «Солнечную Масленицу». Кроме того, в 2025 году для гостей были организованы программы: «Время цвести», приуроченное к Международному женскому дню, «С Россией в сердце», посвященное Дню России, «Семья. Лето, Парк», связанное с Днем любви, семьи и верности, и другие мероприятия. Всего общеобластные мероприятия посетили более 1,4 млн человек.

Важной частью культурно-массовой программы парков Московской области являются уникальные и спортивные мероприятия: фестиваль «Йога &Аюрведа» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» в парке «Дулевский», Орехово-Зуевский г. о. и другие. Посещаемость фестивалей составила более 460 тысяч гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.