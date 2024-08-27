Свыше 100 событий вошло в детскую программу московской недели кино

Более 100 событий подготовили для детей в рамках Московской международной недели кино, которая проходит в столице до 28 августа, об этом сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Для юных зрителей организуют более 50 семейных показов российских и иностранных картин, а также лекции, мастер-классы, экскурсии и концерты. Посетить их можно более чем в 30 локациях. Сергунина отметила, что на площадках мероприятия ребят познакомят с актерским ремеслом, процессом создания кино и мультфильмов.

Показы пройдут, к примеру, в 12 кинотеатрах сети «Москино», на Хохловской площади, Киностудии имени Максима Горького. Гостей познакомят с кинопроектами из шести стран. Покажут такие работы, как «Чижик-Пыжик возвращается», «Умка» и «Супер Крылья».

На ВДНХ, в Парке Горького, Новопушкинском сквере и других локациях организовали мобильные съемочные площадки. Желающие могут принять участие в детском кинокастинге. На этих локациях для ребят также проводят мастер-классы по актерскому искусству и видеомонтажу.

А в музее-заповеднике «Царицыно» студия «Союзмультфильм» проведет практические занятия.

Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры в рамках проекта «Москва — город кино». С программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте.

Событие стало частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Его посетителей знакомят с достижениями в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, а также с планами по развитию различных технологий.