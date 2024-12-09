Свыше 1 тыс человек посетили XV Международный фестиваль в округе Пушкинский

Участники соревновались в четырех номинациях:

«Азбука танца» — грация и выразительность на сцене.

«Азбука слова» — магия актерского мастерства и ораторства.

«Азбука голоса» — яркие вокальные выступления.

«Азбука звука» — гармония музыкальных инструментов и техники.

«Лучшие номера за два конкурсных дня стали настоящим подарком для зрителей, а финалом фестиваля стали церемония награждения и незабываемый гала-концерт! Артисты доказали, что талант, труд и вдохновение способны объединять и вдохновлять публику. Это было настоящее наслаждение! Каждый номер — как маленькое чудо. Спасибо артистам за дружескую атмосферу и потрясающую энергию в каждом выступлении», — поделилась одна из зрительниц фестиваля.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.