Свыше 1 тыс человек посетили XV Международный фестиваль в округе Пушкинский
Фото - © Дом культуры «Современник»
Более 1 тыс. зрителей собрал XV Международный фестиваль «ABC Arts — Азбука искусств» в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники соревновались в четырех номинациях:
- «Азбука танца» — грация и выразительность на сцене.
- «Азбука слова» — магия актерского мастерства и ораторства.
- «Азбука голоса» — яркие вокальные выступления.
- «Азбука звука» — гармония музыкальных инструментов и техники.
«Лучшие номера за два конкурсных дня стали настоящим подарком для зрителей, а финалом фестиваля стали церемония награждения и незабываемый гала-концерт! Артисты доказали, что талант, труд и вдохновение способны объединять и вдохновлять публику. Это было настоящее наслаждение! Каждый номер — как маленькое чудо. Спасибо артистам за дружескую атмосферу и потрясающую энергию в каждом выступлении», — поделилась одна из зрительниц фестиваля.
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