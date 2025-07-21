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Свыше 1 тыс человек посетили «Ночь в парке» в Егорьевске

Парк «200 лет Егорьевску» присоединился к общеобластной акции «Ночь в парке». Гостей встретила выставка «Арт-кокошник», которая помогла погрузиться в мир русского народного искусства и оценить креативные интерпретации традиционного головного убора от юных художников. Тему традиций продолжила викторина «Гуслицкий хмель», из которой участники узнали интересные факты об истории пивоварения в крае и традициях выращивания хмеля⁣, сообщает пресс-служба администрации округа.

Музыкой вечер наполнили егорьевские артисты: группа «Крестов Брод» и кавер-группа «Мацал Кошак». Благодаря прекрасному живому звуку, особой летней атмосфере и теплой встрече публики, концерт участникам мероприятия, а их в этот день пришло более 1 000, запомнился надолго. По просьбам зрителей, живые концерты в парке «200 лет Егорьевску» будут проводить чаще.

Гостей также порадовал мастер-класс «Пробуждение внутреннего Я» с интересными техниками самопознания, яркий неоновый аквагрим и юмор егорьевских команд КВН.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

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