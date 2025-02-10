Свыше 1 тыс человек посетили хореографический фестиваль в Егорьевске

27 коллективов приняли участие в I Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства Dance Art, который состоялся в егорьевском колледже педагогики и искусства. Фестиваль собрал более 1 тыс участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам педагогов, студенты регулярно выезжают на профессиональные конкурсы областного и всероссийского масштаба, и это мероприятие станет не только площадкой выступления для танцоров со всего Подмосковья и других регионов, но и отличной базой практики для учащихся, которые, став педагогами, будут организовывать подобные события самостоятельно.

Порядка 1 300 человек — танцоры, педагоги и родители — прибыли в учебное заведение, чтобы продемонстрировать свои таланты профессиональному жюри. Номера оценивали как педагоги хореографического отделения КПИ, так и гость фестиваля — выпускник Колледжа педагогики и искусства, участник шоу «Танцы на ТНТ», актер, модель, основатель студии «Kolomna Brothers Dance Studio» Антон Максаков. Увидеть на сцене коллективы, руководителями которых являются бывшие студенты КПИ, для жюри — особая радость.

83 хореографические постановки представили участники в день фестиваля. Оценивалась не только техника движений, но и творческий подход, выражение идеи, ведь каждый танец — это история. Коллектив из Воскресенска в своем номере рассказал о том, как подруги узнают, что у них общий кумир, шатурские танцоры показали девочку, которая подружилась с африканским племенем, младшая группа одной из егорьевских команд, впервые вышла на сцену в образе кукол барби, малыши из другой группы перевоплотились в забавных пингвинят.

Эстрадный или народный танец, коллективное выступление или соло — ни один номер не оставил равнодушными зрителей и преподавателей. Таланты горели ярче софитов. Участники поделились, что своим танцем они всегда несут любовь и добро зрителю. Директор колледжа Рузанна Сафонова отметила, что танцоров ждут в качестве будущих абитуриентов колледжа.

К слову конкурсным смотром организаторы фестиваля не ограничились. Участников также ждал мастер-класс по хип-хопу от Антона Максакова и класс-концерт студентов хореографического отделения колледжа педагогики и искусства, которые очень порадовали участников, помогли снять напряжение перед и после выступлений и многому научиться. В колледже надеются, что фестиваль станет ежегодным и благодарят за поддержку коломенский Государственный социально-гуманитарный университет, а также егорьевскую Кондитерскую фабрику «Победа».

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