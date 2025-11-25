Свыше 1 тыс человек посетили фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске

Министерство культуры и туризма Московской области и Московская школа современного искусства (MSCA) сообщили, что фестиваль «Перезагрузка», который на днях стартовал в Зарайске, уже собрал свыше тысячи гостей, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках фестиваля открыты три выставки современного искусства: «Дом от погреба до чердака» в арт-пространстве «ЦЕХЪ» (улица Красноармейская, 38), «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска» в историческом доме поэта-революционера Григория Мачтета (улица Советская, 29/29). Также на фасаде арт-пространства «ЦЕХЪ» можно увидеть стрит-арт объект мультидисциплинарного художника из Зарайска Napasio.

Выставочную программу фестиваля дополняет событийная. Она включает в себя мастер-классы, которые в выходные дни проводят художники-участники фестиваля. Так, 22 и 23 ноября в арт-пространстве «ЦЕХЪ» для юных гостей 6–10 лет прошли творческие мастерские «Наличник как отражение личности» и «Башня как способ расти над собой». Также в прошедшие выходные состоялись мастер-классы по иллюстрации и созданию авторских оттисков в доме Мачтета.

Фестиваль продолжит работу до 9 января включительно.

Подробная информация и регистрация на мероприятия — на сайте https://zaraysk-art.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.