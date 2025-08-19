Актер из Ставрополя, заслуженный артист России Александр Ростов на пресс-конференции в Региональном информационном центре заявил, что в Мариуполе, когда город был во власти Украины, запрещали Деда Мороза и Снегурочку. Древних и любимых детьми славянских персонажей заменили на Святого Николая, а дети были запуганы, сообщает «Победа 26» .

«Город был разрушен, растерзан, убит, и когда ребенок брал подарок, он не отходил, потому что думал, что это как украинская гуманитарка: сначала дадут, а потом отнимут», — рассказал артист.

Кроме того, в театре актеров вынуждали играть на украинском языке, а спектакли на русском языке разрешали не чаще одного раза в месяц, но они шли с неизменным аншлагом.

Александр Ростов много лет служил в Ставропольском краевом театре драмы, а позже возглавил Мариупольский республиканский театр.