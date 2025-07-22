Заслуженной артистке Украины Светлане Лободе могут запретить въезд в Россию. В правоохранительных органах заявили, что для этого появились основания, сообщает РИА Новости .

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил источник.

Лобода — украинская певица, в 2013 году получила звание заслуженной артистки. Особую популярность она обрела после приглашения в группу «ВИА Гра».

До начала СВО, в том числе после 2014 года, Лобода активно гастролировала по России. Весной 2022 года исполнительница выступила против спецоперации и покинула страну. В прошлом году она выгнала с концерта поклонницу за то, что она отказалась публично осудить Россию.

По итогам 2021 года Лобода на концертах в РФ заработала 500 миллионов рублей, но после отъезда из страны ее доход резко упал. За 10 месяцев 2024 года она сумела заработать 105 миллионов рублей.