Светлана Немоляева о смерти брата: «Я была уверена, что он идет на поправку»

Актриса Светлана Немоляева до последнего верила в то, что ее брат Всеволод, получивший серьезную травму, сможет поправиться. Смерть родственника застала звезду врасплох, сообщает kp.ru .

Актриса рассказала, что ее брат неудачно упал и сломал шейку бедра. Он перенес операцию. Светлана Владимировна разговаривала с братом три дня назад. Мужчина был в хорошем расположении духа, надеялся в скором времени встать на ноги.

Сама актриса была спокойна, так как брат при общении был веселый, шутил. Она верила в его скорую поправку, однако этого не произошло. Режиссер Всеволод Немоляев скончался, по предварительным данным, из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 78 лет.

В это время его сестра находилась не в Москве. Смерть родственника была неожиданностью для Светланы Владимировны. Она звонила Всеволоду на домашний телефон, но тот молчал. По возвращении в мегаполис звезда узнала о кончине брата.

Сейчас родственники пытаются выяснить точную причину смерти режиссера.