Свечи памяти и картину «Родина-мать зовет!» зажгли в Шатуре

Свечи памяти и огненную картину «Родина-мать зовет!» зажгли в Шатуре накануне Дня памяти и скорби, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акцию «Свеча памяти» провели в округе в юбилейный год Победы. Вечером, 21 июня, в населенных пунктах у мемориалов и памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, зажгли сотни свечей. Центральными площадками памятной акции стали Шатура и Рошаль.

В 21:30 свечи зажгли у мемориального комплекса в Рошале. Здесь, накануне Дня памяти и скорби, почтить память героев той войны пришли представители администрации, муниципальные депутаты, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.

В 22:30 около памятника воинам-шатурянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, также зажгли свечи памяти. Пламя свечей в этот вечер символизирует не только скорбь о погибших, но и благодарность ветеранам, выстоявшим в этой войне.

Кульминацией акции стало создание «Огненной картины» — инсталляции из свечей в честь Героев Великой Отечественной войны. Молодогвардейцы и волонтеры выложили из свечей силуэт скульптуры «Родина-мать зовет!».

К Всероссийской акции «Свеча памяти» присоединились также жители сел Кривандино и Дмитровкий Погост, поселков Туголесский Бор, санатория «Озеро Белое», Черусти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.