«Супергеройская почта» откроется на фестивале «Слава Самбо фест» в Петербурге

Фестиваль «Слава Самбо фест» состоится с 26 по 28 сентября на площадке Концертно-спортивного комплекса «Арена» по адресу Футбольная аллея, д. 8. В рамках мероприятия газета «Петербургский дневник» впервые организует «Супергеройскую почту».

Посетители фестиваля смогут бесплатно отправить авторские открытки с изображением первого отечественного супергероя — юного петербуржца Славы Самбо, героя одноименного комикса издания. Проект поддержали Общественный совет при комитете по физической культуре и спорту, фонд им. В. А. Соловьева и Почта России.

«Супергеройская почта» будет работать 26 сентября с 14:00 до 20:00, 27 сентября с 9:00 до 20:00 и 28 сентября с 9:00 до 18:00.

В дни фестиваля художник Миша Васильев и писатель Ирина Лисова, авторы комикса о Славе Самбо, проведут мастер-классы для гостей. Для детей подготовлена интерактивная программа с участием художников, писателей и известных спортсменов. Также запланированы творческие и спортивные сессии, игры, фотозоны, розыгрыши и множество комиксов.

